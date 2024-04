1.165 kilo cocaïne op zeilboot vertrokken uit Suriname onderschept in Spanje

De autoriteiten in Spanje hebben een crimineel netwerk voor drugshandel ontmanteld, van wie deze maand een lading van 1.165 kilogram cocaïne verborgen in een zeilboot onderschept werd. De zeilboot was onderweg van Suriname naar het Spaanse Valencia.

Ook werd een tweede poging, om een ton cocaïne met een zeilboot over de volle zee te vervoeren, verijdeld.

Het gaat om de grootste criminele groep gevestigd in het Spaanse Levante-gebied. In totaal zijn er 31 arrestaties en 23 huiszoekingen verricht, waarbij beslag is gelegd op bezittingen ter waarde van tien miljoen euro.

Meesterbrein van de ontmantelde organisatie is een Britse crimineel met de bijnaam ‘Wikipedia Narco’, die een criminele geschiedenis van meer dan 30 jaar heeft en bekend staat om het vertellen van zijn drugshandel operaties op internet.

Het onderzoek dat al medio 2022 begon, heeft de medewerking gehad van de DEA van de VS, de NCA van het Verenigd Koninkrijk en de politie van Nederland, Frankrijk en Ierland.