Lijk van man in kanaal te Nickerie aangetroffen

In het Westen van Suriname is vanmorgen het lijk van een man in een kanaal aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde bij de kruising van de Djakarta- en de Graderweg, schuin tegenover de COVAB in Nickerie.

De Surinaamse politie werd onmiddellijk ingeschakeld. Op het moment van schrijven zijn de verschillende instanties ter plaatse en is het lichaam uit het water gehaald (foto).

Wie de man is en hoe hij in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Het onderzoek dit voort.

