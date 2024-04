Aan de Skroerkieweg te Corantijnpolder, in het Westen van Suriname, is vanmorgen een mand dood aangetroffen in een goot.

Het lichaam van de man lag in het water aan de zijkant van de goot, zoals op onderstaande foto te zien is. Hoe de man daar terecht is gekomen en wat er met hem gebeurd is, is niet duidelijk.

Volgens omstanders zou het gaan om een man die kleermaker is in Nickerie en bekend staat als Ronald.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.