Rovers lossen schot bij overval in woning

Afgelopen nacht hebben drie criminelen een gewapende roofoverval gepleegd bij een woning aan de Anand Naggarweg in Suriname. Een 23-jarige man werd daarbij overvallen.



Vernomen wordt dat de daders gekleed waren in het zwart. Één van hen was gewapend met een vuistvuurwapen en een ander met een zogeheten wielsok.



Het slachtoffer moest een slag incasseren aan het achterhoofd met de wielsok. Hij is beroofd van zijn sieraden en mobiele telefoons.

Na de daad zijn de verdachten weggerend. Ze hebben daarbij een schot afgevuurd met het vuistvuurwapen. Gelukkig raakte niemand gewond.



De politie van De Nieuwe Grond was na de melding op de plaats delict. Er is een huls aangetroffen en in beslag genomen. Ook is er een blauw/witte slipper aangetroffen en in beslag genomen.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.