Dronken automobilist knalt met voertuig tegen vangrail Bosjebrug

Een 26-jarige automobilist is vanmorgen vroeg tegen de vangrail van de Jules Wijdenboschbrug in Suriname geknald.



Vernomen wordt dat de bestuurder diep in het glaasje had gekeken. Hij reed vanuit de Van ‘t Hogerhuysstraat richting Commewijne. Op de brug verloor hij de controle over het stuur.

Hij botste met zijn auto tegen de vangrail. Een politieman die toevallig langs reed, schakelde zijn collega’s in die ter plaatse gingen.



In het belang van het onderzoek is het rijbewijs van de autobestuurder na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingevorderd.