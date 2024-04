Bromfietser knalt tegen wegmeubilair en overlijdt kort daarna in ziekenhuis

Een 33-jarige bromfietser, die in de nacht van zaterdag op zondag 21 april zwaargewond raakte bij een éénzijdig verkeersongeval in Paramaribo, is kort daarna in het ziekenhuis overleden.



De bromfietser Benito C. botste door tot nog toe onbekende reden tegen wegmeubilair op de kruising van de Dr. Sophie Redmond- en Kalkbranderstraat in Suriname. Hij raakte daarbij zwaargewond.



De politie van Centrum werd gealarmeerd en kwam ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde ambulance vervoerde het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar hij kort daarna kwam te overlijden.

Het lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.