Welles klaar om weer liefde in leven toe te laten; zoekt vrijgezelle moeder

De bekende Surinaamse comedian en tegenwoordig ondernemer Ruben Welles heeft zondag een oproep geplaatst, waarin hij aangeeft op zoek te zijn naar een vrijgezelle moeder die net als hij op zoek is naar liefde en avontuur.

Hij schrijft erbij dat hij zich na een lange tijd van zelfreflectie en groei, eindelijk klaar voelt om weer liefde in zijn leven toe te laten.

Welles was getrouwd met de Surinaamse zangeres Cheryll Rijger die in juni 2022 kwam te overlijden aan de gevolgen van ziekte door een hersentumor. Samen hebben ze een zoontje, waarmee hij anno 2024 op Curaçao woont. Eerder gaf hij aan dat hij rustig verder wil gaan en weer happy wil zijn.

“Als 36-jarige vader van een geweldige 4-jarige jongen, koester ik de mooie momenten van het ouderschap, maar ik mis de warmte van een partner aan mijn zijde. Dus hier ben ik, op zoek naar een vrijgezelle moeder die net als ik op zoek is naar liefde en avontuur.

Samen herinneringen maken, genieten van de kleine dingen en bouwen aan een mooie toekomst hier op ons prachtige eiland. Ben jij die speciale vrouw die ik zoek? Laten we samen ontdekken wat het leven voor ons in petto heeft. Stuur me maar een bericht”, aldus Welles in zijn oproep op Facebook en Instagram.