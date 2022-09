Welles: “Ik wil rustig verder en weer happy zijn. Mag dat niet?”

Een opmerking van Ruben Welles, de man van de in juni overleden zangeres Cheryll Welles-Rijger, heeft afgelopen weekend een vloedgolf van reacties teweeg gebracht op social media in Suriname. Welles die foto’s deelde van vakantie op Curaçao, plaatste de opmerking ‘dat daten zo nieuw voor hem is‘ en kreeg al snel een reactie daarop van de twee zusters van wijlen zijn vrouw.

Het begon allemaal met de posting van weduwnaar Welles op zaterdag 24 september: “Daten is zo nieuw voor me. Ik moet nu op andere dingen letten want ik heb een zoon. Kan niet elke vrouw kennis laten maken met William. Nu pas snap ik hoe single vrouwen zich voelen. Ik moet door.“

Cheryl’s jongere zus Xaviera, nam geen blad voor de mond en betichtte Wellis in een comment meteen ervan dat hij al aan het daten was terwijl hij met haar zus was. Ook zei ze dat hij een week na de begrafenis van haar zus al met een vriendin in haar huis was. “Dus waarover praat je precies?” beet Xaviera hem toe.

Ook de andere zus Zoureena reageerde meteen na de posting van Welles en deelde bovenstaande comment van haar zus. Daarbij zei ze “Iedereen heeft je al door. Your mask is falling“. De screenshots van de opmerkingen van de zusters gingen vanaf toen viraal, waarbij de meningen sterk verdeeld waren.

Zondag besloot Welles, die vorige week zijn 35ste verjaardag vierde, te reageren op alle commotie rondom zijn posting en plaatste een lang bericht waarin hij begon met de woorden “Er is zoveel gaande al vanaf dag één dat ik met Cherylll ben. Ik ben nooit geaccepteerd en ik heb nooit de buitenwereld laten weten“.

In het lange bericht, dat hij na bijkans een uur toch weer verwijderde, haalde hij flink uit naar de familie van zijn overleden vrouw. Hij eindigde met de woorden “Niemand weet hoe ik me voel…Ik voel me eenzaam en ik wil niet in een hoek zitten huilen in een huis. Ik wil rustig verder en weer happy zijn. Mag dat niet?“