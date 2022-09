Carlos ‘Papa Bigi’ Aaron terug met nieuwe song

De Surinaamse kawina- en kaseko-ster Carlos Aaron, meer bekend als ‘Papa Bigi’, is na 5 jaar terug met een nieuwe song. Het nummer heet ‘Verantwoortoe’ en is geproduceerd door Timo Darius van TMG Studio.

‘Verantwoortoe’ is een van de vier nieuwe songs van Aaron. Wanneer hij de andere songs gaat droppen, is niet bekend

De reden waarom hij lange tijd geen muziek heeft uitgebracht is dat hij naar eigen zeggen moe was van de muziek. De grote vraag van fans in Suriname en het buitenland om nieuwe muziek, heeft ‘Papa Bigi’ geïnspireerd om weer van zich te laten horen.

Aaron is nog steeds lid is van Naks Kaseko/Kawina Loko. Deze populaire groep speelt tegenwoordig alleen kaseko en wordt er gebruikgemaakt van een kleine bezetting.

Op 8 oktober staat hij op het podium in Club Ikon van België tijdens de All Black Everything Party.