VIDEO: Cheryll Welles praat over ziekte en reageert op aantijgingen

De Surinaamse zangeres Cheryll Welles-Rijger heeft donderdagavond voor de camera gesproken over haar ziekte en haar huidige gezondheidssituatie. Ze ging in een gesprek met D-TV Express ook in op aantijgingen aan het adres van haar man Ruben Welles. Hem wordt verweten dat hij van de ziekte van zijn vrouw een business heeft gemaakt en op haar heeft geëxperimenteerd met de middelen die hij verkoopt.

Welles die bekend staat als acteur/comedian en geen enkele medische achtergrond heeft, startte ‘Welles Care’ met zijn vrouw. Via dit platform wordt advies gegeven aan kanker patiënten en verkoopt hij kankerblokkers, zoals een ‘kankerpakket’ bestaande uit bepaalde soorten thee en oliën. Zelf zegt hij erover dat het geen wondermiddel is tegen kanker.

Bij Cheryll werd in 2019 kanker geconstateerd. In een interview 4 maanden geleden gaf ze aan dat ze vanwege haar zwangerschap geen chemo therapie wilde. Ze besloot om het op natuurlijke manier te doen, haar levensstijl helemaal aan te passen en oso dresi te gebruiken.

Begin januari 2021 kreeg zij hoofdpijn en na een echo bleek de kanker uitgezaaid te zijn naar haar hersenen waar een tumor aanwezig was. Ze werd geopereerd en de tumor werd succesvol verwijderd. Daarna bleek echter dat er nog meer tumoren waren, die ze ook met alternatieve behandelingsmethode (in dit geval cannabis) besloot te bestrijden.

Dat de tumoren in haar hoofd niet verdwenen waren na die alternatieve behandelingsmethode bleek begin dit jaar, toen er een crowdfundingsactie werd opgestart omdat Cheryll bestraald moest worden vanwege tumoren in haar hoofd. Met de actie werd 15.000 euro opgehaald en ze kon naar Nederland.

In het gesprek met D-TV verteld ze over haar ervaring in Nederland en haar huidige gezondheidstoestand. In Nederland zijn er veel nieuwe tumoren ontdekt. Ze moet hiervoor een volle chemo therapie ondergaan en dat zal in Suriname gebeuren.

Binnen bepaalde kringen wordt gezegd dat Cheryll meer baat zou hebben van reguliere kankerbehandeling, dan ‘aanrommelen’ met alternatieve middelen. “Het is mijn keus dat ik voor deze therapie heb gekozen” zegt ze.

Ze benadrukt dat haar situatie, niet de schuld is van haar man. Cheryll bestrijdt dat Ruben Welles op haar geëxperimenteerd heeft met de spullen die hij verkoopt.

