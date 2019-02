Mansaram: “Gersie ontslagen omdat hij faalde geconfisqueerde €19 miljoen terug te halen”

PARAMARIBO, 18 feb – “Glenn Gersie, tot vorige week governor van de Centrale bank van Suriname, is ontslagen omdat hij gefaald heeft om de vorig jaar door Nederland in beslag genomen €19 miljoen terug te halen”. Dat beweert NDP’er Sharmila Mansaram. De oud-VHP politicus, die in 2017 overstapte naar de NDP, heeft gisteren hard uitgehaald naar Gersie en noemt hem incompetent en een mislukkeling.

De Nederlandse douane nam in mei vorig jaar een geldzending van maar liefst 19 miljoen euro uit Suriname in beslag. Het bedrag was vanuit de CBvS naar Nederland gestuurd. “Dat geld is van Surinamers. Nederland had met z’n klauwen moeten afblijven ervan. Gersie heeft de gelden niet terug kunnen halen” zegt Mansaram.

Ze noemt de door de Surinaamse banken daarna opgelegde restricties binnen het geldverkeer allemaal ongerief, welke het gevolg is van de acties van de in haar ogen ‘incompetente’ Gersie. “President Bouterse heeft te lang gewacht met het opdonderen van deze mislukkeling” aldus Mansaram op haar Facebook pagina: