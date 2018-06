De 19 miljoen euro uit Suriname zit nog steeds vast in Nederland

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 4 jun – Het is de missie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, niet gelukt om de in Nederland vastgehouden 19 miljoen euro vrij te krijgen. Justitie in Nederland had het geld van de Hakrinbank, DSB en de Finabank op verdenking van witwassen in beslag genomen. Samen met een team van advocaten is geprobeerd de geldverzending die via de Centrale Bank van Suriname liep vrij te krijgen, maar dat is niet gelukt meldt Starnieuws.

Volgens de nieuwssite werd het geld door de Centrale Bank van Suriname via Nederland getransporteerd naar China. Het gaat om geld bestemd voor onder andere import van goederen door bedrijven. Suriname heeft een swapdeal met de Chinese import en export bank. Het geld dat in beslag is genomen, is voor ongeveer 12 miljoen euro opgekocht bij vijf cambio’s. Het ander deel is van bedrijven.

Nederland wil nu weten wat de herkomst is van het geld. In Suriname is inmiddels duidelijk dat het een lange procedure zal worden om het geld vrij te krijgen.