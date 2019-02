Glenn Gersie weg als governor van de Centrale Bank van Suriname

PARAMARIBO, – Glenn Gersie, de hoogste man bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is dinsdag teruggetreden als governor van de bank. Dit vond vandaag plaats tijdens een onderhoud met president Desi Bouterse en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) zojuist (dinsdagavond laat) bekend gemaakt.

Tijdens dit onderhoud is er gesproken over het functioneren van de CBvS als monetaire autoriteit. Het onderhoud tussen de president en de governor van de bank heeft geresulteerd in het terugtreden van Gersie als governor van de CBvS aldus het NII.

Afgelopen week waren er al geruchten over het vertrek van Gersie, maar minister Soewarto Moestadja van Arbeid en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ontkende steevast dat de regering van plan was om Gersie te ontslaan. Moestadja noemde berichten over het ontslag van Gersie zelfs ‘gossip’.

Volgens het NII heeft staatshoofd Bouterse Gersie bedankt voor zijn bijdrage aan de CBvS in het bijzonder en aan de Republiek Suriname in het algemeen. Op instructie van president Bouterse zal minister Hoefdraad zaken met Gersie afhandelen.

UPDATE: Surinaamse media: ‘Zoon van minister onderwijs wordt nieuwe governor Centrale Bank’