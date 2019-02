Politie Suriname toont foto van aangehouden vuurwapen gevaarlijke verdachte

PARAMARIBO, 18 feb – De Surinaamse politie heeft zaterdag de vuurwapengevaarlijke Machecho V. aangehouden. De verdachte schoot vorig jaar met een jachtgeweer op een man te Koffiekamp en sloeg op de vlucht.

Hij is op zaterdag 16 februari in zijn ouderlijk huis aangehouden door het Arrestatie Team en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delecten. Het vuurwapen is vooralsnog niet in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.

De politie liet vanmorgen bovenstaande foto van de aangehouden man zien.