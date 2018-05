Nederland legt beslag op geldzending Centrale Bank van Suriname

PARAMARIBO, 16 mei – In Nederland is beslag gelegd op een geldzending van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Dit meldt de Ware Tijd. Volgens bankpresident Glenn Gersie gaat het om geld dat verzonden wordt naar Nederlandse bankinstellingen. Periodiek wordt een bepaald bedrag overgemaakt om Surinaamse bankinstellingen de gelegenheid te geven zaken te doen voor cliënten. Volgens Gersie gaat het om een ‘fors’ bedrag. De krant heeft het over ruim dertig miljoen euro.

Gersie beweert dat het bedrag ‘beduidend lager’ ligt. De CBvS moet van de Nederlandse douane een reeks vragen beantwoorden, meer dan normaal. “Door de steeds strengere regels van grote internationale banken worden steeds weer bank en economieën in ontwikkelingslanden de dupe. Het is een ramp voor ontwikkelingslanden en ik denk dat het niet fair is”, zegt Gersie.

Het is niet duidelijk wat er precies gedaan zal worden. Gersie zelf tast in het duister als om de reden gaat. De Nederlandse autoriteiten hebben alleen laten weten dat er een ‘fenomeenonderzoek’ wordt uitgevoerd. Wat dat inhoudt, is een raadsel aan de andere zijde van de oceaan. Intussen wordt er ‘hard’ aan gewerkt om het geld vrij te krijgen. Als het te lang duurt, zal vooral de import van Nederlandse producten de klap voelen.