Vrouw die NDP onlangs verliet voor VHP na een maand weer terug bij NDP

Opvallende gebeurtenis vrijdag op politiek vlak in Suriname: Lucille Hardenberg, die ruim een maand geleden de NDP verliet en toetrad tot de VHP, is weer terug bij de NDP. Eind maart gaf de vrouw nog aan dat ze met haar volle verstand en vooral voor haar zielenrust ervoor gekozen had uit ontevredenheid weg te gaan bij de NDP. Vrijdagmiddag werd bekend dat ze terug is bij de NDP.

Hardenberg kwam vrijdagmiddag samen met NDP voorzitter Desi Bouterse Ocer binnenrijden. Daar werd zij hartelijk verwelkomd door de enthousiaste aanwezigen, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Lucille Hardenber was voor haar vertrek coördinator van de NDP voor Coronie. Ze komt uit een echt ‘NDP nest’. Haar vader Lucien Hardenberg alias Alva, is 32 jaar beheerder geweest van Ocer. Daardoor is zijn dochter een echte ‘Boutist’ geworden.

Volgens Starnieuws is Hardenberg terug naar de NDP ‘gelet de binding die deze beweging heeft met het volk en de doelen die de president tevens voorzitter van de NDP heeft gesteld om Suriname verder te ontwikkelen’.