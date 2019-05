Man naar ziekenhuis na schotwonden bij gewapende roofoverval in woning

Bij een gewapende roofoverval in een woning te Menkendam heeft een man donderdagavond schotwonden opgelopen aan zijn heup en been. Drie onbekende mannen zouden de woning gisteravond zijn binnendrongen en het slachtoffer hebben beroofd, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd vandaag. Tijdens de beroving werden enkele schoten gelost.

Na de overval vluchtten de verdachten te voet in de richting van de Martin Luther Kingweg en stapten in een gereedstaand voertuig, aldus de krant. Het Korps Politie Suriname trof een vuistvuurwapen aan op het terras. Het wapen dat waarschijnlijk door de rovers is achtergelaten, werd in beslag genomen.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het AZP afgevoerd. De politie van Livorno onderzoekt de zaak verder.