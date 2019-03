Governor Centrale Bank Suriname in Nederland: goed gesprek gehad met DNB

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 30 mrt – De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, is dezer dagen met een delegatie in Nederland. Hij is in het land om met de Nederlandse justitie en De Nederlandsche Bank (DNB) te praten over de in beslag genomen 19,5 miljoen euro. Tot nu toe is het de Surinaamse autoriteiten niet gelukt om het geld weer los te krijgen.

Tegen Starnieuws zei Van Trikt dat de missie overall goed is geweest. Hij keert zaterdag 30 maart terug naar Suriname met zijn delegatie en is tevreden met het onderhoud dat hij samen met zijn team had met DNB. Inzet van het gesprek was om de euro-transporten weer op gang te brengen. De Surinaamse delegatie heeft aangegeven dat euro’s via Nederland en Frans-Guyana het land binnenkomen. Deze moeten weer naar het buitenland terug, waardoor US-dollars geïmporteerd kunnen worden.

Door de aanhouding van de geldzending vanuit Suriname door Nederland, nu bijna een jaar geleden, is het chartaal geldverkeer tussen beide landen gestremd. Deze stremming is een belangrijke reden voor het tekort/schaartse aan US dollars in het land, waardoor banken vandaag de dag een opname maximum voor US dollars hebben ingesteld.

Er is vanuit DNB begrip voor de impact die deze kwestie heeft op de economie. Door Suriname zijn er voorstellen gedaan waarbij DNB heeft beloofd dat het niet veel tijd in beslag zal nemen om de voorstellen te bestuderen. DNB zal ook zorgen voor technische assistentie van de CBvS en zal net als de Inter-Amerikaanse Bank en het Internationaal Monetair Fonds ook over de schouders meekijken voor onder andere aanpassing van de Bankwet in Suriname schrijft Starnieuws.