Klanten bij DSB mogen maar 500 US dollar per week opnemen

PARAMARIBO, 29 mrt – Rekeninghouders bij De Surinaamsche Bank (DSB) zijn niet te spreken over het feit dat de bank de limiet van Amerikaanse dollars, die per week kunnen worden opgenomen, verlaagd heeft naar maximaal 500 US dollar. De bank doet dit vanwege het tekort aan US dollar-contanten in Suriname schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Klanten die hiermee geconfronteerd werden, uitten hun misnoegen dat de limieten de afgelopen periode stelselmatig verminderd zijn naar achtereenvolgens vijftienhonderd, duizend en nu slechts vijfhonderd US dollar per week schrijft dWT. Een andere issue is dat aan klanten die US dollars willen opnemen, vanwege de schaarste aan deze valuta, euro’s wordt aangeboden.

Sinds de tweede helft van vorig jaar doet zich een schaarste voor aan Amerikaanse dollars, omdat invoer hiervan ernstig stagneert. Dit komt nadat in april vorig jaar een geldzending van 19,5 miljoen euro door de Nederlandse justitie in beslag werd genomen. Geldzendingen kwamen sindsdien in gedrang waardoor euro’s niet uitgevoerd kunnen worden om daartegenover US dollars in te voeren aldus De Ware Tijd.