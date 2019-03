Top bankwezen Suriname naar Nederland voor zaak in beslag genomen 19,5 miljoen euro

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 20 mrt – Een delegatie van de top uit het bankwezen in Suriname, gaat binnenkort naar Nederland. Dit om meer duidelijkheid te krijgen in de stand van zaken van de in april 2018 door Nederland in beslag genomen 19,5 miljoen euro. De delegatie brengt ondermeer een bezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgende maand is het een jaar geleden dat een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname op last van het Openbaar Ministerie Noord-Holland in beslag werd genomen. Zulks is geschied op verdenking van ‘witwassen’ zonder dat er een verdachte in beeld is gebracht. De 19,5 miljoen euro zou via Nederland naar China verscheept worden vanwege de swap-deal die Suriname en China hebben.



De kersverse president van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, gaat ook naar Nederland en wil met de Nederlandse autoriteiten praten over de ‘cashcultuur’ die Suriname kent bij het zaken doen. Hierdoor, maar ook door buurland Frans-Guyana, is er een grote instroom van euro’s in contanten. Dit zorgt ervoor dat Suriname snel als een risicoland voor witwassen wordt gezien.

Inmiddels werken vijf advocaten namens de Hakrinbank, Finabank, De Surinaamsche Bank en de Centrale Bank van Suriname aan deze slepende zaak.