Surinames minister van Financiën krijgt geldzending niet los

PARAMARIBO, 6 jun – De geldzending van de Centrale Bank van Suriname blijft voorlopig muurvast in Nederland. Een missie van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën kreeg nul op het rekest. De bedoeling was onder meer juridische wegen te bewandelen om het geld los te krijgen tijdens de missie. De conslusie nu is dat het nog even kan duren. “Het is een zeer complexe zaak”, zegt Hoefdraad.

Meer conclusies vallen niet te trekken na de dure missie. “Dat is alles wat ik nu kan zeggen”, zegt Hoefdraad tegenover de Ware Tijd. De bezitters zien hun geld dus voorlopig niet terug. De Centrale Bank van Suriname heeft eerder ook getracht de negentien miljoen euro vrij te krijgen. Bij de Nederlandse justitie zelf wordt rekening gehouden met een periode van enkele maanden.

De justitie is zeer geïnteresseerd naar de herkomst van het geld. Dat Hoefraad een missie heeft ondernomen, kan er niet in bij de politieke partij DA’91. De mssie heeft veel weg van willen bemoeien met justitiële aangelegenheden. De regering en vooral de president had moeten begrijpen dat beïnvloeding of stopzetting van justitiële procedures uit den boze is. De indruk wordt gewekt dat Suriname de aanpak van witwaszaken tegenwerkt.