Particulier wil woonprojecten Surinaamse overheid niet meer beheren

PARAMARIBO, 6 jun – “Na jarenlang geconfrotneerd te zijn met problemen en omdat de overheid niet bereid of niet in staat is daarin verandering te brengen, heeft de stichting ebsloten de dienstverlening te beëndigen vanaf één juli 2018.” Dit schrijft woonstichting Sekrepatu aan bewoners van het woningbouwproject Richelieu in Commewijne. Het beheerderswerk dat werd verricht, verliep via een overeenkomst met de overheid. Sekrepatu stopt ook met het werk op de projecten te Hanna’s Lust, Waterland en Leiding 10A.

De samenwerking is in 2011 aangegaan als onderdeel van de grootste plannen voor sociale woningbouw. De directe aanleiding vormt de stroom klachten van bewoners. Volgens de Ware Tijd kreeg de stichting voortdurend te maken met ontevreden bewoners. Het ging veelal om werk dat volgens afspraak verricht moet worden door het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie.

Maar als het werk niet geschiedde fo verkeerd werd gedaan, kreeg Sekrepatu de schuld. Het betreft onder meer het onderhoud van bermen en waterafvoerwegen. De bewoners vinden het niet kunnen dat ze maandelijks een bepaald bedrag moeten neertellen voor onderhoud, maar dat er niets gebeurt. Volgens de overeenkomst is Sekrepatu belast met het ‘coördineren van het sociaal beheer’ van de projecten.