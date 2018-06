Lid Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname schiet vrouw bij pompstation dood

PARAMARIBO, 6 jun – Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) heeft vanmiddag in Suriname een vrouw op haar werk bij een pompstation doodgeschoten. De vrouw zat achter de balie bij het pompstation Rockoil aan de Magentakanaalweg toen ze werd neergeschoten. Diverse Surinaamse media melden dat het gaat om een moord in de relationele sfeer.

Volgens verslaggever Gail Eyck zou de BBS’er een aantal keren op de vrouw hebben hebben geschoten, waarna hij op de bromfiets vertrok. De vrouw is ter plekke overleden. Volgens Eyck zou de man zich daarna zelf bij de politie hebben gemeld. De verschillende politiediensten zijn nog bezig met het onderzoek.

De BBS is een in 1970 opgezette dienst, die is uitgegroeid tot een professionele organisatie belast met de persoonsbeveiliging van hoogwaardigheidsbekleders, rechters, overheidsobjecten en waardetransport. In 2016 schoot een BBS’er een beveiliger van het Academisch Ziekenhuis dood.

UPDATE:

“Mijn wapen ging plotseling af”…. zegt de man die zijn vrouw vanmiddag in een pompstation in Suriname doodschoot: