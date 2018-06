“Wapen ging plotseling af” zegt man die vrouw in pompstation doodschoot

PARAMARIBO, 6 jun – De 35-jarige Miquel K. die vanmiddag zijn 35-jarige vrouw Nasir Isra gehuwd Kemble doodschoot in een pompstation, heeft tegenover het Korps Politie in Suriname verklaard dat zijn wapen ‘plotseling’ afging. Dat meldt de politie in een officieel persbericht. “Hij verklaarde dat hij met zijn vrouw in een woordenwisseling was geraakt en zijn dienst vuistvuurwapen plotseling afging” aldus de politie.

De Surinaamse politie heeft het in het bericht duidelijk over een ‘dienst vuistvuurwapen’ maar doet verder geen mededeling om welke dienst het gaat. Volgens eerdere berichten zou de man, die betrokken was bij het schietincident aan de Magentakanaalweg, lid zijn van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname.

De schutter verliet na zijn daad de plek, maar meldde zich ongeveer drie kwartier aan op het politiebureau Flora, waar hij deze verklaring aflegde.