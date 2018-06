Lintje voor Surinames vicepresident op immigratiedag Hindoestanen

PARAMARIBO, 6 jun – Vicepresident Ashwin Adhin is onderscheiden met de ereorde van de Gele Ster. President Desi Bouterse deed zelf de bijbehorende versierselen om. De onderscheiding valt samen met de lintjesregen in verband met honderd en vijf en veertig jaar Hindoestaande immigratie. Volgens Bouterse heeft Adhin baanbrekend en schitterend werk verricht op cultureel gebied.

Dat heeft te maken met het voormalige voorzitterschap van Adhin bij de Culturele Unie Suriname, CUS. De CUS zet zich in voor het bevorderen van kennis over vooral de Hindostaanse cultuur. Onder meer het Divali of Lichtjesfeest wordt georganiseerd in nationaal verband. “Ik ben verrast en zie het als een eer dat de president mij volwaardig vindt voor deze onderscheiding”, zei Adhin.

Bouterse zei dat in de afgelopen jaren sinds hij aan de macht is, afgerekend is met het ‘hokjesdenken’. Suriname is een land van vele bevolkingsgroepen. Die moeten samen en ten voordele van elkaar werken. “Nu vijf jaar later, mag ik concluderen dat wij op de goede weg zijn, grote stappen hebben gezet en verder moeten gaan met elkaar”, zei Bouterse. Behalve Adhin zijn nog twee en dertig Surinamers onderscheiden.