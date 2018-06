Caribbean Combo ook naar Curaçao met nieuwe theatershow

AMSTERDAM/WILLEMSTAD, 6 jun – Het comedy- en cabaret gezelschap Caribbean Combo speelt hun nieuwe theatershow ‘Ze Zijn Terug’ ook op Curaçao. De opvoeringen vinden drie dagen plaats en wel op 5, 6 en 7 juli in Landhuis Brakkeput Mei Mei. Acht jaar geleden stond het komische gezelschap bestaande uit Jandino Asporaat, Roué Verveer, Murth Mossel en Howard Komproe voor het laatst op het podium van het landhuis.

Caribbean Combo toert momenteel met deze show door de Nederlandse theaters. De mannen hebben elkaar veel te vertellen en willen dat met iedereen delen. Roué vraagt zich af waarom Howard nog steeds niet kaal is. Howard vraagt zich af of Jandino eindelijk medicatie heeft voor zijn ADHD. Jandino vraagt of Murth al toe is aan kinderen en zo ja of hij die van hem wilt adopteren. Murth vraagt zich af of Roué nog steeds gelukkig is met zijn leven als getrouwd man.

‘Ze zijn terug’ is een mix van stand-up comedy, theater, muziek en dans.