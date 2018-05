Nederland kan Surinaamse geldzending nog maanden vasthouden

PARAMARIBO, 23 mei – Nederland kan nog maanden de grote geldzending uit Suriname aanhouden. Dit zegt Marleen van Fessem, persofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. De negentien miljoen euro waar het om gaat, maakt deel uit van een justitieel onderzoek. Daar gaat aardig wat tijd overheen. Net zo lang kunnen de importeurs, de eigenlijke bezitters, er niet over beschikken. Suriname kan er weinig aan doen.

In elk geval is duidelijk dat de Nederlandse justitie haar tijd wil nemen om achter de herkomst te komen van het geld. “De termijn waarin het onderzoek is afgerond, is onbekend. Maar houdt u rekening met enkele maanden”, zegt Van Fessem tegenover de Ware Tijd. Dergelijke onderzoeken kunnen inderdaad lange tijd in beslag nemen. Het geld is overgemaakt door de Centrale Bank van Suriname.

Het betreft een maandelijkse zending. Het geld moet de maandelijkse importen uit vooral Nederland dekken. Met de aanhouding is meteen duidelijk geworden hoe kwestbaar de Surinaamse economie is voor externe ontwikkelingen. De wisselkoers voor de euro is aanmerkelijk gedaald. Dit heeft direct te maken met de sterk afgenomen vraag. Intussen worden maatregelen getroffen om de importeurs tegemoet te komen.