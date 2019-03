Kick-off verkiezingscampagne NDP in bomvol Ocer

PARAMARIBO, – In een bomvol Ocer in Suriname vond vrijdagavond 29 maart 2019 de kick-off plaats van de verkiezingscampagne van de Nationale Democratische Partij (NDP). Er was sprake van een massameeting waarbij leden en sympathisanten met bussen werden aangevoerd uit alle districten. Vanuit Nickerie bijvoorbeeld gingen er 76 bussen richting Paramaribo. Veel mensen vonden geen zitplaats in het partijcentrum van de NDP en moesten staan.

Bij de speeches in Ocer moest vooral de VHP het ontgelden. Assembleelid Amzad Abdoel was de eerste spreker van de avond. Zijn hele toespraak was bedoeld om de VHP af te kraken schrijft Starnieuws. Tot 23.00u zijn er toespraken van diverse NDP toppers. Na 23.00u is er een Afterparty die duurt tot 03.30u.

Eerder op de middag werd het nieuwe hoofdbestuur onder leiding van de president van Suriname, Desi Bouterse, gekozen. Het dagelijks bestuur heeft als voorzitter Desi Bouterse en de ondervoorzitters Ramon Abrahams Soewarto Moestadja, Ashwin Adhin, Jenny Simons, André Misiekaba, Sergio Akiemboto en Faizal Abdoelgafoer. Tot secretaris is gekozen Caroline Heilbron en Roselie Cotino als penningmeester.

Dit was de situatie eerder op de vrijdagavond: