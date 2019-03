Kustwacht Suriname en LVV verzorgen training ‘Visserij inspectie op zee’

PARAMARIBO, 29 mrt – Het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met de Kustwacht Suriname een driedaagse training “Visserij inspectie op zee” verzorgd. De training is gehouden in het kader van het FAO/GEF project “Sustainable management of Bycatch in Latin America en Caribbean Trawl Fisheries”, REBYC-II LAC. Middels dit project wordt gestreefd naar reductie van de bijvangsten tijdens het vissen op zee. Het betreft hierbij de incidentele vangst van niet-doelsoorten zoals dolfijnen, zeeschildpadden en jonge vis. Voor een duurzaam beheer van onze visserij is het terugdringen van de bijvangsten van cruciaal belang. Hiervoor is er controle en inspectie nodig van de gebruikte visserijmethoden en technieken.

Inspecties van visserij activiteiten op zee behoren tot het takenpakket van de Kustwacht. In dit kader heeft het ministerie van LVV de Kustwacht ook betrokken in de training, die vorig jaar ook is verzorgd. De training heeft volgens kolonel Jerry Slijngard, directeur Kustwacht, al bewezen een eye-opener te zijn voor degene die inspecties uitvoeren op zee. De training is bedoeld om de Kustwacht kennis bij te brengen, de visserij inspecties op correcte en efficiënte wijze uit te voeren. Er is informatie verstrekt over visserijvergunningsvoorwaarden, visserijtypes, herkenning van vissoorten en wetgevend kader en toegestane vangstmethoden in de visserijsector.

De voorwaarden voor een visserijvergunning hebben betrekking op de gebruikte visserijmethode, het vistuig, de grote van de boot, het motorvermogen, het visserijgebied, de toegestane doelsoorten enzovoorts. Om de naleving van de vergunningsvoorwaarden te verzekeren is monitoring, controle en toezicht essentieel. Visserij activiteiten die op zee plaatsvinden, moeten in verband met de naleving van de vergunningsvoorwaarden, gecontroleerd worden middels inspecties op zee door de bevoegde autoriteiten. Bij de opening van de training is door de waarnemend directeur van LVV, Deepak Jairam, aangegeven dat voor effectieve en efficiënte visserij inspecties een nauwe samenwerking tussen het onderdirectoraat Visserij, de Kustwacht en overige belanghebbenden essentieel is.

De training is afgesloten met een certificaatuitreiking op donderdag 28 maart 2019