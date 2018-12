Bryan Bijlhout doet mee aan de Blind Auditions van The Voice of Holland

AMSTERDAM, 1 dec – De bekende zanger Bryan Bijlhout doet op vrijdag 7 december mee aan de Blind Auditions van het populaire TV programma The Voice of Holland. Dat maakte de in Suriname geboren artiest, die ook wel Bryan B genoemd wordt, vandaag bekend.

Ja jaaaa het mag er uit! Kijk vrijdag 07 December naar mijn Blind Audition in The Voice of Holland…. Allemaal kijken 20.30 uur plaatste hij vanmorgen op Facebook.

Zes jaar geleden won Bijlhout de bekende talentenjacht ‘The Winner is…’ van de Nederlandse televisiezender SBS6. Hij ging toen naar huis met 1 miljoen euro. Hij werd daarvoor groots gehuldigd in Suriname.