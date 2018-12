Man bloedend en levenloos aangetroffen op straat in Paramaribo-Noord

PARAMARIBO, 1 dec – De Surinaamse politie en ambulance zijn gearriveerd op de plek waar een man vanmorgen levenloos werd aangetroffen. Volgens de eerste berichten werd de man bloedend en levenloos aangetroffen midden op straat in Paramaribo-Noord. Het zou gaan om een steekpartij. Op Facebook worden een aantal foto’s verspreid van het geval.

Op die foto’s is te zien dat een man met een wit overhemd en een jeansbroek aan, midden op straat ligt. Zijn overhemd zit onder het bloed dat ook op straat terecht is gekomen. Ook zijn naast het lijk van de man twee flesjes bier te zien. De foto die als schokkend kan worden ervaren laten we niet hier zien, maar is wel via deze link te bekijken.

Het Korps Politie Suriname heeft de weg afgezet en is nu bezig met het onderzoek.