PARAMARIBO, 1 dec – Lionel Zweers (l) heeft zijn voorgenomen protestactie tegen de invoering van de nieuwe rij- en voertuigenbelasting in Suriname afgeblazen. Hij was van plan om het protest vrijdag te voeren, maar had verzuimd een vergunning te vragen. Hij overwoog die dezelfde dag aan te vragen. Maar ondertussen had hij slechts één medestander (r). Het protest ging niet door.

De belasting in Suriname gaat per 1 januari in maar de uiterste betaaldatum is naar 1 maart verschoven.