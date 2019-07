Nederland weigert visa voor artiesten ‘Beleki Beketje Europa Tour’

De Nederlandse ambassade in Suriname heeft de visa voor de Surinaamse artiesten die volgende maand deel zouden nemen aan de zogenoemde ‘Beleki Beketje Europa Tour’ geweigerd. Het Nederlandse optreden van de artiesten is hierdoor gecanceld. Het gaat om de artiesten van Ghetto Crew, Effe Anders en de Love Messengers vertelt de Surinaamse artiest en manager Damaru aan Waterkant.Net.

“We hebben de visa aanvragen van de heren zelfs twee keer ingediend. Dit nadat er de eerste keer een weigering was en we daarna alle vereiste stukken hebben aangeboden. Beide keren is dit tot onze grote verbazing geweigerd door de ambassade” vertelt een teleurgestelde Damaru aan de redactie.

Veel Surinamers in Nederland keken uit naar het optreden van ondermeer de Ghetto Crew die dit jaar een hit scoorde met het populaire nummer Beleki Beketje. Het openingsevent zou aanstaande zaterdag 2 augustus plaats vinden in Rhône Amsterdam.

“We hebben onze uiterste best gedaan aldus Damaru. Ook hebben we veel kosten gemaakt en dat maakt het extra zuur”, aldus de zanger die in onderstaand filmpje begrip van de fans vraagt:

🙏🏿🙏🏿❤🤞🏿 Posted by Iyore Ungufu Duma on Tuesday, 30 July 2019