Beleki Beketje haalt 1 miljoenste view op YouTube

Het populaire nummer Beleki Beketje uit Suriname heeft deze week haar 1 miljoenste view op YouTube gehaald. Het nummer van de Ghetto Crew ging na uitkomen snel viraal en haalde de views in iets meer dan 2 maanden. Een ware prestatie voor een Surinaams nummer.

Het aanstekelijke nummer van de Ghetto Crew was de afgelopen overal in Suriname maar ook daarbuiten te horen. De bijbehorende challenge werd door oud en jong uitgevoerd. Zelfs de Surinaamse president deed hieraan mee.

In Suriname is het nummer grijs gedraaid en ook Nederland is nu aan de beurt want: de heren van Ghetto Crew zijn in augustus in Nederland voor hun Beleki Beketje Europa tour!

D-Music zette de mannen vandaag in het zonnetje:

GEFELICITEERD GHETTO CREW MET JULLlE 1 MILJOEN VIEWS Posted by Damaru on Saturday, 8 June 2019