Uit de bekende Surinaamse strafinrichting Santo Boma zijn vandaag twee zware criminelen gevlucht. De twee gevangen waren al berecht en zaten daar hun straf uit. Een van de gedetineerden zat vast vanwege een moord in 2016 verneemt de redactie van Waterkant.net uit betrouwbare bronnen.

Het is nog niet bekend hoe de gevangenen uit de gevangenis in Suriname zijn gevlucht. Vernomen wordt dat er een klopjacht is geopend naar deze gedetineerden. Zodra er meer bekend is vullen wij het bericht aan.