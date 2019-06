McDonald’s Suriname stopt met automatisch rietjes meegeven

Vanaf gisteren geeft McDonald’s Suriname niet meer automatisch rietjes af bij het kopen van softdrinks in het restaurant, bij de Drive-Thru en bij McDelivery. Dit omdat plastic rietjes een significante negatieve bijdrage leveren aan het milieu. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. McDonald’s oogt erop, om in 2025 volledig te zijn overgestapt op 100% gerecycled verpakkingsmateriaal.

Er is bewust gekozen om met dit initiatief te starten op 8 juni 2019, Wereld Oceaandag. Op deze dag wordt er stilgestaan bij al het moois dat de oceaan te bieden heeft en wordt er gevraagd om bescherming hiervan. Dit initiatief is tot stand gekomen met behulp van Green Heritage Fund Suriname (GHFS). Zij streven ernaar om een maatschappij te creëren waarin er bewust wordt gewerkt aan de verbetering van het milieu en aan een groen, schoon en gezond Suriname.

De rietjes zullen beschikbaar blijven voor klanten die dit nog wel wensen. Wel vraagt McDonald’s Suriname aan de Surinaamse gemeenschap om (actief) deel te nemen aan dit initiatief om samen te zorgen voor een schoner Suriname.