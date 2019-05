Beleki Beketje op nummer 1 in de Nationale Top 40 van Suriname

Het was eigenlijk wel te verwachten, gezien de populariteit van het aanstekelijke ‘Beleki Beketje’. Het nummer van de Ghetto Crew staat deze week op nummer 1 in de Nationale Top 40 van Suriname en verslaat Kater Karma. En dat is waarschijnlijk te danken aan de bijbehorende challenge die je overal in, maar ook buiten Suriname voorbij ziet komen.

Dat het nummer populair is, blijkt ook uit de cijfers op YouTube. In nog geen anderhalve maand tijd is ‘Beleki Beketje’ al meer dan een half miljoen keer bekeken. En dat is goed nieuws voor de Ghetto Crew, die onlangs voor een jaar getekend heeft bij het platenlabel van de bekende Surinaamse zanger Damaru.

Op Facebook staat het inmiddels vol van mensen die hun eigen filmpje van het dansje posten. Behoor jij tot één van de twee mensen die nog niet weten wat ‘Beleki Beketje’ is, check dan het filmpje met uitleg hieronder: