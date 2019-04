Ghetto Crew scoort in Suriname met ‘Beleki Beketje’, challenge gaat viraal

Het zal je niet ontgaan zijn: de Surinaamse groep ‘Ghetto Crew’ scoort met hun nieuwste nummer ‘Beleki Beketje’. Een van de reden is het aanstekelijk dansje en de challenge die eraan gekoppeld is. Op Facebook staat het vol van mensen in, maar ook buiten Suriname die hun eigen filmpje van het dansje posten. De populariteit van het nummer is ook te zien op YouTube: in 10 dagen tijd is de clip al 100.000 keer bekeken!

De groep ‘Ghetto Crew’ timmert aan de weg en heeft onlangs voor een jaar getekend bij het ‘platen’ label van de bekende Surinaamse zanger Damaru. Ghetto Crew is ook de main act op het event I <3 Oldskool op 30 april in NIS te Paramaribo.

Heb je het nummer nog niet gehoord en het dansje nog niet gezien, bekijk het dan hieronder: