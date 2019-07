Stroper op slag dood na val uit manja boom

Een 48-jarige stroper is gisteren tijdens het plukken van manja’s uit de boom gevallen, waarbij hij zijn hoofd tegen een betonnen schutting sloeg. De man liep een barstwond aan zijn achterhoofd op en was vrijwel op slag dood. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het ongeval gebeurde in de middag van maandag 29 juli in het politie ressort Geyersvlijt. Het slachtoffer dat de gewoonte had om vruchten te stropen, begaf zich omstreeks 18.00 uur naar een leegstaand perceel aan de Citruslaan om manja’s te plukken. Tijdens het plukken van de manja’s raakte een tak van de boom los en kwam op de stroper terecht, waardoor hij kwam te vallen.

De politie die in kennis werd gesteld van het gebeurde deed de plek aan voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde formeel de dood vast. Het ontzielde lichaam van Ronald is na overleg met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.