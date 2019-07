Bizar: Hond overleeft aanval van grote anaconda in Suriname

Een bizar verhaal van een dierenarts in Suriname: een hond die dichtbij het water aan het spelen of zwemmen was werd gegrepen door een anaconda van wel 4,8 meter. Dierenarts Ricky Resopawiro schrijft dat hij niet wist wat hij meemaakte toen hij daar aankwam in de omgeving van Ornamibo.

Op een van de foto’s die hij op zijn Facebook pagina geplaatst heeft, is te zien dat de hond gewurgd is door de enorme slang. Vermoedelijk is de slang daarna gekapt getuige de wonden, waardoor de hond vrij kon komen zoals te zien is op foto 2 hierboven.

Op de derde foto is te zien dat de hond het voorval heeft overleeft en blijkbaar aan het bijkomen is van de schrik.

Bekijk de foto’s van Ricky Resopawiro ook hieronder: