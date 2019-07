Gezondheidsactie voor Suriname tijdens Nijmeegse Vierdaagse

Team ‘Ziekenhuis Rivierenland Vera’ loopt dit jaar voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Cynthia Blanker en haar collega’s Pia, Eva, John, Lisa, Lieke, Marit, Marloes en Pieter doen dit om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. Zij laten zich dit jaar graag sponsoren om geld in te zamelen voor de start van therapie voor kinderen met ASS (autisme).

Vandaag, vrijdag 19 juli, wordt de laatste 40 kilometer gelopen over de Via gladiola. Cynthia, die dit jaar voor de achtste keer mee doet aan de vierdaagse, zal zich in Nederlandse outfit en Surinaamse vlag manifesteren. Collega Pieter hoopt dit jaar zijn Gouden Kruis te behalen. Marit en John lopen deze vierdaagse voor de tweede keer, terwijl het voor Pia, Eva en Marloes hun eerste mars is.

Zij doen dit samen om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. U kunt ook een steentje bijdragen door hier te sponsoren.