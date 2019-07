VIDEO: Franse militairen dood na inademen giftige dampen nabij Surinaamse grens

Drie Franse militairen zijn woensdag omgekomen door het inademen van dampen van giftige gassen te Maripasoula, de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Dit nadat zij samen met anderen meededen aan een operatie tegen illegale goudzoekers en nederzettingen in het gebied.

Volgens de Franse minister van Defensie troffen de militairen bij aankomst op de plek een tunnel, enkele nederzettingen en andere spullen van de illegale goudzoekers aan. De spullen werden in beslag genomen en sommige werden ter plaatse vernietigd. De bedoeling was dat de tunnel opgeblazen zou worden.

Toen de strijdkrachten bezig waren explosieven te plaatsen bij de tunnel om die op te blazen, raakten acht van hen onwel door dampen van giftige gassen die uit de grond kwamen. De militairen werden overgevlogen naar het ziekenhuis in Cayenne. Drie zijn overleden en één verkeert in kritieke toestand. Er is een diepgaand onderzoek ingesteld over het incident. Hieronder een filmpje over het incident:

De stadschef van het leger maakte ook melding van het incident op Twitter.