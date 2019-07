Verkeerde inschatting bestuurster zorgt voor flinke aanrijding

Een verkeerde inschatting van een bestuurster gisteravond op de Martin Luther Kingweg in Suriname zou grote gevolgen hebben gehad. De vrouw reed met haar Rav over de weg richting Paranam en wilde naar rechts afslaan in de Pandit Paltantewarieweg. In de verte kwam er een Mark-x aangereden die ook over de Martin Luther Kingweg ging, maar dan richting Latour.

De bestuurster van de Rav onderschatte de snelheid van de aankomende Mark-x en sloeg toch rechts af. De tegemoetkomende Mark-x raakte daarbij de achterkant van haar voertuig. Door de botsing draaide de Rav over de weg en kwam nabij de berm tot stilstand.

De vrouw was ongedeerd, de bestuurder van de Mark-X klaagde over pijn aan zijn nek en is per eigen gelegenheid afgevoerd voor medische behandeling. Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen.