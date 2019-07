Kolf van geweer en patronen aangetroffen in cellenhuis bureau Nieuwe Haven

De redactie van Waterkant.Net heeft vernomen dat er in het cellenhuis van het politiebureau Nieuwe Haven een kolf van een jachtgeweer samen met scherpe patronen is gevonden. Navraag bij de politie bracht naar voren dat er daarbij ook een hoeveelheid drugs en een mobiele telefoon is aangetroffen. Dat meldt een woordvoerder van de Surinaamse politie zojuist aan de redactie van Waterkant.

De spullen zijn niet in een cel gevonden maar in een ruimte waar vuil verzameld wordt en waar arrestanten ook toegang toe hebben. De vondst werd gedaan door de Dienst Toezicht Cellen van de politie in Suriname.

De politie neemt de zaak hoog op zegt de woordvoerder in een telefonisch gesprek tegen de redactie, want zoals de politieman zegt: “als je een kolf en patronen vindt dan mag je ervan uitgaan dat men ook zal hebben geprobeerd om andere delen van het wapen naar binnen te smokkelen.”

De politie heeft de zaak in onderzoek en zal er alles aan doen om te achterhalen wie deze spullen naar binnen heeft gesmokkeld.