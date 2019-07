5-jarig meisje seksueel misbruikt door 12-jarige neef in Suriname

Een 5-jarig meisje is op haar verjaardag woensdagavond seksueel misbruikt door haar 12-jarige neef in het dorp Pikin Saron. Na het voorval bloedde en huilde het slachtoffer van pijn. Zij werd vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp en is ter observatie opgenomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat het slachtoffer haar verjaardag vierde samen met enkele familieleden. Haar neef die ook op dat feest was, bracht het meisje iets na 22.00 uur ergens op het erf waar niemand was en misbruikte haar.

De politie van Zanderij kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De 12-jarige is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Afdeling Jeugdzaken is belast met het verdere onderzoek.