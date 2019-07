Veel besproken spijkers uit beton verwijdert op last van de politie

Een ondernemer die vorige week spijkers had laten plaatsen in betonnen blokken voor zijn zaak, heeft deze weer verwijderd op last van de Surinaamse politie. De spijkers waren volgens hem geplaatst om mensen te ontmoedigen voor zijn zaak op de hoek van de Latourweg en de Martin Luther Kinweg, te blijven hangen in de avonduren.

De actie van de ondernemer riep ondermeer op social media behoorlijke verontwaardiging op. Veel mensen in Suriname waren niet te spreken over het initiatief en noemden het een gevaarlijke situatie. Vooral omdat de zaak gevestigd is in een kinderrijke buurt. Deze en andere medeburgers zouden zich lelijk kunnen bezeren aan de gevaarlijke spijkers.

Naar aanleiding van de ontstane commotie werd de ondernemer door de politie op het matje geroepen voor een gesprek. Daarbij werd hem te kennen gegeven dat hij de spijkers dient te verwijderen hetgeen deze week ook daadwerkelijk geschiede.