‘Eerste Surinaamse Nederlander die kans maakt op zetel in Europese Parlement’

ROTTERDAM, 31 mrt – De 43-jarige Raoul Boucke is de eerste Surinaamse Nederlander die kans maakt op een zetel in het Europese Parlement in Brussel. Boucke is kandidaat voor D66 (Democraten 66), klimaatspecialist en voorvechter van een sociaal en rechtvaardig Europa. De partij die in 1966 is opgericht door wijlen Hans van Mierlo en tot afgelopen jaar werd geleid door Alexander Pechtold. Raoul Boucke staat op een tweede plaats van de kieslijst en zodoende is de kans groot dat hij geschiedenis zal schrijven.

Bezoek aan Suriname

Vrijdenker Raoul Boucke is geboren en getogen in Suriname. De komende week zal hij een bezoek brengen aan zijn moeder in Paramaribo en de gelegenheid aangrijpen om diverse mensen en organisaties in Suriname te ontmoeten en spreken. “Ik heb nu nog even tijd voordat een drukke periode aanbreekt. Deze kans om mijn geboortegrond te bezoeken en de band te verstevigen grijp ik met beide handen aan. Vanuit het Europees parlement kan ik een brug slaan tussen Suriname en Europa. Gezamenlijk kunnen we de klimaatproblemen veel beter aanpakken dan als landen afzonderlijk. Daarom zal ik ook zoeken naar samenwerking en kijken waar we elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Suriname is de groene long die we moeten beschermen. Daarvoor is kennis, geld en een ondernemersgeest nodig. Samen kunnen we zeker en vast veel bereiken.”

Van de schoolbanken naar een zetel

Boucke is trots dat hij zijn schooltijd in Paramaribo heeft doorlopen. Na het doorlopen van respectievelijk de Zinnia school, de Christus Koning Muloschool en het VWO – Miranda Lyceum, besloten wijlen vader Boucke en moeder Boucke-Cruden hun zoon naar Nederland te sturen voor verdere studie. Zo zette Raoul op 17- jarige leeftijd in zijn eentje voet op Hollandse bodem om scheikundige technologie te gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft.

Raoul: “Mijn ouders hebben mij altijd geleerd dat onderwijs het enige middel is om mijn toekomst veilig te stellen. Kennis is kracht!” Als afgestudeerd ingenieur kon Boucke meteen aan de slag bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zijn kundigheid zorgde ervoor dat Raoul werd uitgezonden om namens Nederland te gaan onderhandelen in Europa over ingewikkelde kwesties zoals klimaat, energie en duurzaamheid. Dat deed hij in verschillende functies: Senior Beleidsmedewerker Europese zaken, Attaché Milieu en Natuurbeleid.

Diversiteit en innovatie

Boucke zet zich in voor een sterk en sociaal Europa dat gebouwd is op gemeenschappelijke waarden en waar iedereen zichzelf kan zijn en meedoet. Een Europa waar we gezamenlijk optrekken tegen discriminatie, en óók investeert in mbo- en hbo-opleidingen zodat élke student een eerlijke kans krijgt. “Naast mijn specifieke werkkennis, ben ik enorm trots op de Surinaamse culturele diversiteit die ik met me meedraag. Ik hoop een kans te krijgen om die ook in te zetten in het Europese Parlement.”



Inschrijven om te stemmen!

Op 23 mei kan Nederland naar de stembus om te stemmen voor het Europese Parlement. Mensen met de Nederlandse nationaliteit die vanuit Suriname willen stemmen hebben tot 11 april de tijd om zich aan te melden bij de Nederlandse ambassade, Hij roept dan ook met klem op dat te doen want elke stem zal hard nodig zijn om de eerste Surinaamse Nederlander in het Europees parlement te krijgen. Raoul Boucke heeft 18.000 (achttienduizend) voorkeursstemmen nodig om in het Parlement terecht te komen.