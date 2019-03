Nog geen aanhouding in zaak overleden gedetineerde in Suriname

NIEUW-NICKERIE, 31 mrt – In de zaak waarbij de gedetineerde Dion Griffith vorige week zondagavond om het leven is gekomen, is er vooralsnog geen aanhouding verricht. Dat meldt Dagblad Suriname. Griffith werd zondag 24 maart dood binnen gebracht op de afdeling Spoedeisende Hulp in Nickerie. De behandelende arts trof sporen van geweld aan op het lijk van Griffith.

Volgens de Surinaamse krant blijkt uit het politioneel onderzoek dat Griffith op diezelfde middag was ontvlucht uit het huis van bewaring te Hazard in het district Nickerie. Hij werd na de ontdekking opgespoord door penitentiaire ambtenaren van Hazard en het gelukte hen om de ontvluchte gedetineerde dezelfde avond aan te houden.

Het vermoeden bestaat dat bij de aanhouding van de ontvluchte gedetineerde er buitensporig geweld is aangewend, met als gevolg dat hij is komen te overlijden aldus de krant.

De recherche van Nickerie en de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname zijn bezig de dienstdoende penitentiaire ambtenaren te horen die op die bewuste dag dienst hadden.