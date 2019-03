Fernandes Suriname komt net vóór 1 april met ‘Sopropo Cheese Balls’

PARAMARIBO, 31 mrt – Fernandes Snacks in Suriname heeft gisteravond een aankondiging voor haar nieuwste product naar buiten gebracht. In navolging van de gewone Cheese Balls van Tesa Fesa, komt het bedrijf nu met ‘Sopropo Cheese Balls’. “Tes a nieuw sopropo snack! Gezond eten was nog nooit zo lekker geweest!” aldus het bedrijf een paar dagen vóór 1 april op Facebook.

Het bericht van Fernandes heeft veel reacties opgeleverd met daarin een heleboel opmerkingen waaruit blijkt dat consumenten direct de link leggen met een 1 aprilgrip. Morgen (maandag) is het 1 april en volgens traditie proberen mensen elkaar op die dag voor de gek te houden.

Fernandes heeft blijkbaar gebroken met die traditie door een paar dagen eerder een, al dan niet geslaagde, maar wel leuke 1 aprilgrap over deze ‘Sopropo Cheese Balls’ naar buiten te brengen.