Gajadien ziet goed vooruitzicht voor VHP na interne peiling

De VHP heeft volgens ondervoorzitter en fractieleider Asiskumar Gajadien in de afgelopen twee weken een interne peiling in een aantal districten in Suriname gehouden, waaruit is gebleken dat de oranje partij toch een goede beurt maakt richting de Surinaamse verkiezingen van 2025.

“Dat het niet slecht uitziet. Dat is wat de peiling zegt. En het is een vrij goede peiling. We hebben deze peiling ook gedaan twee weken voor de verkiezingen en zelfs mijn partijmensen wilden niet geloven dat die groei werd gemaakt. We waren toen op 20 tot 21 zetels”, zei Gajadien in het programma Welingelichte Kringen.

Volgens de politicus heerst er een bepaald perceptie in de samenleving dat Suriname zwaar achteruit is gegaan. En dat is niet correct. Anderzijds kijkt de samenleving uit naar stabiliteit en verbetering van het levensstandaard. Onder andere het veiligheidsvraagstuk zal veel aandacht in de komende periode moeten krijgen.

“Het heeft zo lang voor deze regering geduurd om een procureur-generaal te benoemen en een goede korpschef te plaatsen die in staat zal zijn om de job te klaren. We zien hem al aardig goed die richting opgaan, ondanks de golf die we nu merken. We hebben ook het vraagstuk van de gezondheidszorg waar veel nadruk op gelegd zal moeten worden als je als partij de resultaten wilt bestendigen”, aldus Gajadien.